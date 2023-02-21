Finance.ua запускає офіційну сторінку в Instagram — Finance.ua

Finance.ua запускає офіційну сторінку в Instagram Сьогодні 10:05

Finance.ua запускає офіційну сторінку в Instagram

Бажаємо бути ближчими та ще більш зручними для вас. Навіть у ці непрості часи. Саме тому зібрали наші сили для інформаційного контрнаступу та нарешті запускаємо офіційну сторінку Finance.ua в Instagram

Що там буде? На На нашій сторінці ви обов’язково зустрінете корисну й візуально зрозумілу інформацію про останні новини, фінансові тенденції та історії, вміло приперчені якісними зображеннями та корисними інфографіками.

З офіційною Instagram-сторінкою Finance.ua ви легко будете «ловити інсайти», «перебувати у стані потоку», «розривати шаблони».

Однак будьте обережні — переходьте лише за офіційним посиланням, адже деякі «добродії» намагаються маскуватися під нас.

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