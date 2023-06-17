Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео) — Finance.ua
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Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)

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Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)
Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)
Новий Fiat 600e зовні схожий на хетчбек 500, але має більші габарити. Новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.
Fiat показав новий стильний електрокросовер 600e. Дизайн екстер'єру та інтер'єру новинки розсекретили у короткому ролику. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.
Новий Fiat 600e схожий на популярний хетчбек 500, але має більші габарити. Відмінною рисою кросовера стали «вії» біля фар.
З боків зображено назву моделі, а на багажнику розмістили компактний спойлер. Ззаду можна знайти дифузор.
Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. Панель приладів розташована в круглому корпусі, а по центру розташований компактний інформаційно-розважальний дисплей.
Відомо, що Fiat 500e розділить платформу з електрокросовером Jeep Avenger. За чутками, новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.
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