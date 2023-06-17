Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео) — Finance.ua

Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)
Новий Fiat 600e зовні схожий на хетчбек 500, але має більші габарити. Новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.
Fiat показав новий стильний електрокросовер 600e. Дизайн екстер'єру та інтер'єру новинки розсекретили у короткому ролику. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.
Новий Fiat 600e схожий на популярний хетчбек 500, але має більші габарити. Відмінною рисою кросовера стали «вії» біля фар.
З боків зображено назву моделі, а на багажнику розмістили компактний спойлер. Ззаду можна знайти дифузор.
Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. Панель приладів розташована в круглому корпусі, а по центру розташований компактний інформаційно-розважальний дисплей.
Відомо, що Fiat 500e розділить платформу з електрокросовером Jeep Avenger. За чутками, новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною