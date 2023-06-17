Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео) — Finance.ua

Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео) Сьогодні 03:46

Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)

Новий Fiat 600e зовні схожий на хетчбек 500, але має більші габарити. Новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.

Fiat показав новий стильний електрокросовер 600e. Дизайн екстер'єру та інтер'єру новинки розсекретили у короткому ролику. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Новий Fiat 600e схожий на популярний хетчбек 500, але має більші габарити. Відмінною рисою кросовера стали «вії» біля фар.

З боків зображено назву моделі, а на багажнику розмістили компактний спойлер. Ззаду можна знайти дифузор.

Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. Панель приладів розташована в круглому корпусі, а по центру розташований компактний інформаційно-розважальний дисплей.

Відомо, що Fiat 500e розділить платформу з електрокросовером Jeep Avenger. За чутками, новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.

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