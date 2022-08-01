Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)

Технології&Авто
1202
Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)
Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)
Лінійку Fiat Pulse 2023 поповнить заряджена версія Abarth. Знамените італійське тюнінг-ательє вперше взялося за доопрацювання кросовера. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Fiat Abarth.
Головна відмінність Fiat Pulse Abarth ховається під капотом. Кросовер оснастили потужнішим 1,3-літровим турбомотором на 185 к. с., який запозичили у Jeep Renegade та Compass.
З 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8 секунд, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Крім того, доопрацьовано рульове управління, підвіску та гальма.
Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)
Впізнати новий Fiat Pulse Abarth можна за особливою решіткою радіатора, обвісом та 17-дюймовими дисками. Спойлер на даху збільшений у розмірах, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби. Крім того, для авто пропонують особливі варіанти фарбування з червоними смугами та написами Abarth.
Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)
Салон кросовера ще не показали, але відомо, що всередині лише змінять оздоблення. Комплектація Fiat Pulse Abarth буде розширена — він отримає віртуальну панель приладів, 10,1-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, круїз-контроль, клімат-контроль та парктронік.
Кросовер Fiat Pulse Abarth надійде у продаж у четвертому кварталі цього року. Вартість зарядженої версії становитиме близько $23 000.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.