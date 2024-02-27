Fiat показав 5 концептів нових авто (фото) — Finance.ua

Fiat показав 5 концептів нових авто (фото) Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Fiat показав 5 концептів нових авто (фото)

Загалом заплановано кілька автомобілів на одній платформі: перша з них дебютує в липні, а решта — щорічно протягом наступних трьох років. Відомо, що вони будують і традиційні установки з ДВЗ, і гібридні, і електричні. Поки Fiat показали лише концепти, всього їх п’ять з різними типами кузовів. Це сіті-кар, кросовер, фастбек, пікап та кемпер.

Усі шоу-кари поєднує не лише єдина глобальна платформа, а й загальна філософія: «функціональність ніколи не повинна існувати без задоволення». У Fiat відзначають, що серійні версії цих автомобілів можуть випускатися і продаватися в будь-якій частині світу, оскільки будуть укомплектовані різними типами установок залежно від умов того чи іншого ринку. При цьому до 80 відсотків деталей у цих машин будуть однакові.

Усі п’ять концептів натхненні Fiat Panda, моделлю, яка відіграла велику роль історії італійської марки. Перший з них — це сіті-кар трохи більший за Панди з містким салоном, дизайн якого натхненний фабрикою Фіата в Лінготто. Особливу увагу приділено екологічно чистим матеріалам: у обробці застосовується перероблений пластик та бамбукові тканини.

На пікап Fiat робить великі ставки — у компанії припускають, що така модель буде популярна не тільки в Південній Америці, а й на інших ринках, навіть у Європі. Пікап поєднує комфорт позашляховика і функціональність комерційного автомобіля, а завдяки компактним розмірам його можна експлуатувати і в місті.

Концепт, позначений як фастбек, у Fiat називають «спадкоємцем» двох популярних моделей марки — Fastback у Бразилії та Tipo на Близькому Сході. У нього спортивний силует купеподібного кросовера, який може припасти до душі молодій аудиторії.

Четвертий концепт — це сімейний кросовер, який Fiat називає «гіга-Пандою». Його описують як безпечний, універсальний, місткий та надійний автомобіль для сім'ї. Нарешті, кемпер віддає шану Panda 80-х. Він однаково підійде і для міста, і для подорожей на природу.

uamotors За матеріалами:

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