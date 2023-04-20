ФГВФО вперше виставив на аукціон нерухомість Промінвестбанку в центрі Харкова — Finance.ua

ФГВФО вперше виставив на аукціон нерухомість Промінвестбанку в центрі Харкова Сьогодні 16:28 — Фондовий ринок

В системі Prozorro.Продажі 4 травня відбудуться аукціони з продажу двох об’єктів нерухомості Промінвестбанку , що розташовані у місті Харків.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО

Активи перебувають на балансі ПАТ «Промінвестбанк», що нині ліквідується Фондом гарантування вкладів, і на торги виставляються уперше.

На продаж виставлено:

Лот № G22N023441:

— Нежитлове приміщення, загальною площею понад 4 тис. кв.м, у самому центрі Харкова — за адресою Павлівський майдан, 10. Приміщення колишнього відділення банку на продаж виставлено разом із основними засобами та вуличним банкоматом. Абсолютною перевагою активу є місце його розташування — центральна частина міста Харків, в 1 км до станції метро «Майдан Конституції». Початкова ціна реалізації — 47,4 млн гривень.

Лот № G22N023442:

— Нежитлова будівля, загальною площею понад 3,2 тис. кв.м у Харкові за адресою вул. Молочна (Кірова), 3. Приміщення розташовується за 350 м від стадіону «Металіст» та за 900 м до станції метро «Спортивна». Початкова ціна реалізації — 30,1 млн гривень.

Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

Участь у них можуть узяти фізичні та юридичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.