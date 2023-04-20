ФГВФО вперше виставив на аукціон нерухомість Промінвестбанку в центрі Харкова — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО вперше виставив на аукціон нерухомість Промінвестбанку в центрі Харкова

Фондовий ринок
18
В системі Prozorro.Продажі 4 травня відбудуться аукціони з продажу двох об’єктів нерухомості Промінвестбанку, що розташовані у місті Харків.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Активи перебувають на балансі ПАТ «Промінвестбанк», що нині ліквідується Фондом гарантування вкладів, і на торги виставляються уперше.
На продаж виставлено:
Лот № G22N023441:
— Нежитлове приміщення, загальною площею понад 4 тис. кв.м, у самому центрі Харкова — за адресою Павлівський майдан, 10. Приміщення колишнього відділення банку на продаж виставлено разом із основними засобами та вуличним банкоматом. Абсолютною перевагою активу є місце його розташування — центральна частина міста Харків, в 1 км до станції метро «Майдан Конституції». Початкова ціна реалізації — 47,4 млн гривень.
Лот № G22N023442:
— Нежитлова будівля, загальною площею понад 3,2 тис. кв.м у Харкові за адресою вул. Молочна (Кірова), 3. Приміщення розташовується за 350 м від стадіону «Металіст» та за 900 м до станції метро «Спортивна». Початкова ціна реалізації — 30,1 млн гривень.
Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону, відкрито і прозоро.
Участь у них можуть узяти фізичні та юридичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.