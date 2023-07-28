ФГВФО відшкодував кредиторам 4,2 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФО відшкодував кредиторам 4,2 млрд грн

Кредит&Депозит
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ФГВФО відшкодував кредиторам 4,2 млрд грн
ФГВФО відшкодував кредиторам 4,2 млрд грн
Протягом першого півріччя 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в управлінні Фонду склала 4,2 млрд грн.
Про це повідомляє ФГВФО.
У червні 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 856,5 млн грн, в т. ч. 153,5 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (72,9 млн грн — НБУ, 80,6 млн грн — іншим кредиторам).
Із загальної суми у червні, зокрема, майже 165,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, 5,9 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 671,0 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами). Решту коштів отримали кредитори 1-ї, 2-ї, 6-ї та 8-ї черг.
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За січень-червень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 4 184,1 млн грн, в т. ч. 153,6 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.
В цілому за весь період станом на 1 липня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 64 037,9 млн грн, з яких 17 180,5 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 819,2 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
За матеріалами:
Finance.ua
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