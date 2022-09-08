ФГВФО: сума продажу активів банків, що ліквідуються, протягом серпня склала 292,1 млн грн — Finance.ua

ФГВФО: сума продажу активів банків, що ліквідуються, протягом серпня склала 292,1 млн грн Вчора 16:13 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів у серпні 2022 року провів успішні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 292,1 млн грн.

Про це повідомили у Фонді.

Загалом упродовж місяця проведено 85 відкритих електронних аукціонів, на яких було виставлено на продаж активи, з яких 25 — результативні.

Кошти, отримані від продажу активів банків, що ліквідуються Фондом, спрямовуються на погашення вимог кредиторів цих банків.

Нагадаємо, у ФГВФО розповіли, скільки коштів українці тримають у банках-учасниках Фонду. Станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн.

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