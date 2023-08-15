ФГВФО розповів, скільки виплатив у липні вкладникам банків, що ліквідуються — Finance.ua

ФГВФО розповів, скільки виплатив у липні вкладникам банків, що ліквідуються Сьогодні 20:21 — Кредит&Депозит

ФГВФО розповів, скільки виплатив у липні вкладникам банків, що ліквідуються

У липні вкладники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, отримали 39,4 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Станом на 1 серпня, загальна сума виплаченого гарантованого відшкодування за 2023 рік склала 1 853,8 млн грн.

Про це свідчать дані ФГВФО.

Нагадаємо, після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, відносно яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 серпня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 661,2 млн грн.

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До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. Нагадаємо, до 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103 347,6 млн грн.

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