ФГВФО продає активи ексСбербанку — Finance.ua

ФГВФО продає активи ексСбербанку Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше виставить на продаж активи МР Банку (ексСбербанку), що ліквідується. Аукціон відбудеться 26 липня у системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомила преслужба Фонду.

На торги буде виставлено право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою (лот GL16N021139).

У забезпеченні за кредитним договором — нерухомість, а саме майновий комплекс загальною площею 22,536 тис. м в одному з центральних районів Києва по вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) неподалік ст. метро «Шулявська»; а також технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв, акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг. Загальна заборгованість за кредитним договором складає 546,3 млн грн.

Початкова ціна лоту — 546,3 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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