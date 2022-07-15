ФГВФО продає активи ексСбербанку — Finance.ua
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ФГВФО продає активи ексСбербанку

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше виставить на продаж активи МР Банку (ексСбербанку), що ліквідується. Аукціон відбудеться 26 липня у системі Prozorro.Продажі.
Про це повідомила преслужба Фонду.
На торги буде виставлено право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою (лот GL16N021139).
У забезпеченні за кредитним договором — нерухомість, а саме майновий комплекс загальною площею 22,536 тис. м в одному з центральних районів Києва по вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) неподалік ст. метро «Шулявська»; а також технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв, акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг. Загальна заборгованість за кредитним договором складає 546,3 млн грн.
Початкова ціна лоту — 546,3 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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