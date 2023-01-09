ФГВФО продав активів банків, що ліквідуються, на 1,6 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО продав активів банків, що ліквідуються, на 1,6 млрд грн Сьогодні 17:37

ФГВФО продав активів банків, що ліквідуються, на 1,6 млрд грн

Упродовж 2022 року Фонд гарантування вкладів провів у системі Prozorro.Продажі 1,6 тис аукціонів, із яких 154 аукціони — фактично кожні 10-ті торги — завершилися успішно. Сума продажу активів склала 1 млрд 570 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що майже 70% успішних аукціонів — на рахунку ПАТ « Промінвестбанк », процедура виведення з ринку якого розпочалася 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного воєнного вторгнення. Нагадаємо, продаж активів банків, що ліквідуються, було відновлено на початку літа, відколи поновився доступ до державних реєстрів.

ТОП-3 банки за кількістю успішних аукціонів та сумою проданих активів

Лідером за кількістю успішних аукціонів та сумою проданих активів за підсумками року став ПАТ «Промінвестбанк». На його «рахунку» — 109 успішних торгів на суму майже 1 046,4 млн грн.

Ще 11 успішних аукціонів відбулося з продажу активів АТ АКБ «Аркада» на суму майже 352,5 млн грн.



І 13 успішних аукціонів на суму 143,8 млн грн відбулося з продажу активів АТ «КБ «Земельний Капітал».



Статистика продажу у розрізі типів активів

Предметом продажу на 88 зі 154 успішних аукціонів були об’єкти нерухомості та земельні ділянки. Сума їх реалізації склала майже 1 084,6 млн грн, а середній рівень конверсії (співвідношення ціни продажу до оціночної вартості) становить 132%.

Крім того, відбулися ще 32 успішні аукціони, лотами на яких були транспортні засоби банків. Сума продажу становить 11,2 млн грн, а середній рівень конверсії — 177%.

І успішно завершився 21 аукціон з продажу права вимоги за кредитами (юридичних та фізичних осіб) на суму 118,4 млн грн. Середнє співвідношення ціни продажу до оціночної вартості під час продажу цього типу активів — майже 71%.

«Результати продажу за підсумками 2022 року показали, що попри повномасштабну війну, ринок є, і інвестори готові вкладати кошти, зокрема, у придбання активів банків, що ліквідуються. Тим більше, що на балансі банків, переданих в управління Фонду цього року, було і залишається чимало привабливих для інвестування об’єктів нерухомості. Та якщо минулого року на аукціони здебільшого виставлялося майно банків — об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби тощо, то надалі ми плануємо давати ринку більшу пропозицію з продажу прав вимоги за кредитами. Це основні активи банків, які перебувають у нашому управлінні, і становлять майже 95% від загального обсягу активів», — сказав Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, кошти, отримані від продажу та управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

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