ФГВФО повторно виставив на продаж права вимоги за кредитом черкаського хімпідприємства в МР Банку — Finance.ua

ФГВФО повторно виставив на продаж права вимоги за кредитом черкаського хімпідприємства в МР Банку Вчора 15:46 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів планує провести 24 квітня 2023 року повторний е-аукціон із продажу активів АТ «МР Банк». На продаж виставлено права вимоги за кредитом компанії — хімічного підприємства у Черкасах.

Про це повідомляє ФГВФО

Загальна заборгованість за кредитом на початок березня цього року становить 1,9 млрд грн. При цьому в забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено, зокрема:

понад 13 тис. одиниць основних засобів, зокрема виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше;

комплекси будівель і споруд цехів, загальною площею понад 130 тис. кв. м. у Черкасах по вул. Героїв Холодного Яру;

майже 29 га землі із цільовим призначенням, зокрема, «землі промисловості».

На продаж було виставлено право вимоги за кредитом, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримав право вимагати від позичальників повернення коштів, зокрема, шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі в судовому порядку.

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