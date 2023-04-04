ФГВФО повторно виставив на продаж права вимоги за кредитом черкаського хімпідприємства в МР Банку — Finance.ua
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ФГВФО повторно виставив на продаж права вимоги за кредитом черкаського хімпідприємства в МР Банку

Кредит&Депозит
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Фонд гарантування вкладів планує провести 24 квітня 2023 року повторний е-аукціон із продажу активів АТ «МР Банк». На продаж виставлено права вимоги за кредитом компанії — хімічного підприємства у Черкасах.
Про це повідомляє ФГВФО.
Загальна заборгованість за кредитом на початок березня цього року становить 1,9 млрд грн. При цьому в забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено, зокрема:
  • понад 13 тис. одиниць основних засобів, зокрема виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше;
  • комплекси будівель і споруд цехів, загальною площею понад 130 тис. кв. м. у Черкасах по вул. Героїв Холодного Яру;
  • майже 29 га землі із цільовим призначенням, зокрема, «землі промисловості».
На продаж було виставлено право вимоги за кредитом, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримав право вимагати від позичальників повернення коштів, зокрема, шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі в судовому порядку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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