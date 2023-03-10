ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк»

Фондовий ринок
26
ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк»
ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк»
ФГВФО планує провести 29 березня аукціон в системі Prozorro.Продажі, на якому повторно буде виставлено на продаж активів АТ «МР Банк», що ліквідується Фондом. Торги стосуються права вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою, та дебіторська заборгованість.
Про це повідомляє ФГВФО.
Уточнюється, що у забезпеченні за кредитним договором знаходиться:
  • нерухомість, а саме майновий комплекс загальною площею 22 536,40 кв. м в одному з центральних районів м. Києва по вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) неподалік ст. метро «Шулявська»;
  • технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв; акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг.
Загальна заборгованість за кредитним договором складає 682,85 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну.
У Фонді наголошують, що кошти отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, спрямують на розрахунки з їх кредиторами.
Нагадаємо, раніше Фонд продовжив часткове задоволення вимог кредиторів банку, включених до сьомої черги (вимоги юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами). Таким чином, розмір часткового задоволення кредиторських вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «МР Банк» збільшився до майже 556 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.