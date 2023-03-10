ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк» — Finance.ua

ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк» Сьогодні 19:32 — Фондовий ринок

ФГВФО повторно виставив на продаж деякі активи «МР Банк»

ФГВФО планує провести 29 березня аукціон в системі Prozorro.Продажі, на якому повторно буде виставлено на продаж активів АТ «МР Банк», що ліквідується Фондом. Торги стосуються права вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою, та дебіторська заборгованість.

Про це повідомляє ФГВФО.

Уточнюється, що у забезпеченні за кредитним договором знаходиться:

нерухомість, а саме майновий комплекс загальною площею 22 536,40 кв. м в одному з центральних районів м. Києва по вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє) неподалік ст. метро «Шулявська»;

технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв; акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг.

Загальна заборгованість за кредитним договором складає 682,85 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну.

У Фонді наголошують, що кошти отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, спрямують на розрахунки з їх кредиторами.

Нагадаємо, раніше Фонд продовжив часткове задоволення вимог кредиторів банку, включених до сьомої черги (вимоги юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами). Таким чином, розмір часткового задоволення кредиторських вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «МР Банк» збільшився до майже 556 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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