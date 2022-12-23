ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 396,9 млн грн у листопаді — Finance.ua

ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 396,9 млн грн у листопаді Сьогодні 18:41 — Кредит&Депозит

ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 396,9 млн грн у листопаді

Протягом листопада 2022 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 396,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Із зазначеної суми, зокрема, 12,1 млн грн спрямовано на погашення 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 384,8 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

Загалом за січень-листопад 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 3 908,7 млн грн, з яких на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 54,5 млн грн (в т. ч. 53,8 млн грн — НБУ).

В цілому за весь період станом на 1 грудня 2022 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 59 792,2 млн грн, з яких 17 017,5 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 736,7 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Станом на 1 грудня 2022 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 77 позовних заяв щодо 48 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 894 особи. Загальна сума позовних вимог складає 108 155,5 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 32 цивільні позови у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 65 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 23 171,1 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 грудня 2022 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів — 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2 657,8 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1 220,6 млн грн.

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