ФГВФО оновив умови погашення кредитної заборгованості у банках, що перебувають в управлінні Фонду — Finance.ua

ФГВФО оновив умови погашення кредитної заборгованості у банках, що перебувають в управлінні Фонду Вчора 16:44

Фонд гарантування вкладів оновив умови погашення кредитної заборгованості позичальників-фізичних осіб банків, ліквідацію яких здійснює ФГВФО.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Оновлені умови повернення кредитів спрямовані на мінімізацію наслідків війни для позичальників банків, що виводяться з ринку, відтак, до цих умов можуть приєднатись усі фізичні особи-позичальники таких банків, крім тих, чия заборгованість уже була реструктуризована за нормативно-правовими актами Фонду.

Відповідно до умов погашення, заборгованістю за кредитним договором є сума залишку кредиту, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.

Програма передбачає, зокрема, що:

процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% (одна тисячна процента) річних; комісія становить 1 копійку та застосовується з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання позичальника до Умов погашення заборгованості;

погашення кредитної заборгованості здійснюється щомісячно, починаючи з місяця приєднання до Умов погашення заборгованості, згідно з графіком, визначеним умовами кредитного договору, але у розмірі не менш ніж 10 000,00 грн. для кредитів, забезпечених іпотекою; 1 000,00 грн. для інших кредитів та не більш ніж загальна сума заборгованості за кредитним договором;

приєднання позичальників до Умов погашення заборгованості відбувається автоматично, без укладання будь-яких додаткових договорів, після здійснення платежу на погашення заборгованості за кредитом у вказаному розмірі протягом періоду (строку) дії Умов погашення заборгованості, тобто з 01.09.2022 до 31.08.2023 включно. Приєднання до Умов погашення заборгованості здійснюється один раз протягом періоду (строку) їх дії, тобто, найвигідніше для позичальника якомога скоріше приєднатись до Умов погашення та дотримуватись їх виконання протягом періоду їх дії;

у разі відсутності станом на 01 вересня 2023 року простроченої заборгованості за кредитом фізичної особи-позичальника вказана ставка діятиме й далі, у разі виконання умов договору до повного погашення заборгованості.

Для позичальників-військовослужбовців ЗСУ та інших передбачених законодавством військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять, чи проходили військову службу на території України протягом дії Умов погашення заборгованості, вказана процентна ставка та розмір комісій діятимуть з 01 вересня 2022 року незалежно від строків та сум оплат ними заборгованості за кредитом.

Нагадаємо, що для цього сам позичальник, члени його сім’ї, законні представники тощо мають надати до банку документи, що підтверджують такий статус.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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