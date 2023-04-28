ФГВФО інвестував понад 20 млрд грн в ОВДП з початку війни — Finance.ua

ФГВФО інвестував понад 20 млрд грн в ОВДП з початку війни Сьогодні 19:47 — Фондовий ринок

ФГВФО інвестував понад 20 млрд грн в ОВДП з початку війни

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вклав 6 млрд грн у державні цінні папери у квітні. Загалом з початку повномасштабної військової агресії росії проти України Фонд інвестував в ОВДП майже 20,5 млрд грн тимчасово вільних коштів.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

«Ми всі розуміємо, які колосальні видатки несе держава в умовах війни. Тому інвестування наявних тимчасово вільних коштів Фонду у державні цінні папери — це посильний внесок у підтримку держави у скрутні часи та, водночас, надійний фінансовий інструмент. Левова частка суми, понад 19 млрд грн, пішла на купівлю ОВДП на первинному ринку, тобто спрямовується безпосередньо державі, решта суми — придбання ОВДП на вторинному ринку», — повідомила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

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Вона додала, що Фонд має достатньо високоліквідних коштів для виплати вкладникам банків в управлінні ФГВФО.

«Нагадаю, що упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами», — зазначила Нужненко.

Повіреними Фонду в купівлі-продажу цінних паперів є Банк «Південний», Кредобанк та ПриватБанк

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