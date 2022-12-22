Фейк про виплату допомоги кожному українцю від ЄС, щоб пережити зиму — Finance.ua

Фейк про виплату допомоги кожному українцю від ЄС, щоб пережити зиму Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

У волинському сегменті Facebook поширили повідомлення про те, що Європейський Союз начебто виділив великий бюджет у розмірі 600 мільйонів доларів на виплати українцям, щоб підготуватися до зими. І мовляв, з 9 по 15 грудня кожен громадянин може отримати виплату у розмірі 13 280 гривень.

Як пише Район.IN.UA з посиланням на проєкт «Брехунець» — це фейк.

«Увага! ЄС виділив великий бюджет у розмірі 600 млн доларів на виплати українцям, щоб підготуватися до зими. Від 9 до 15 грудня кожен громадянин України може подати заявку на виплату у розмірі 13 280», — такий меседж поширювали серед волинян.

Додали й так звану детальну інструкцію, як отримати цю «допомогу».

Що виявилось насправді

Україна справді отримала чергову макрофінансову допомогу від Європейського Союзу. Проте сума не 600 мільйонів доларів, як зазначають у своєму повідомленні дезінформатори, а 500 мільйонів євро. Про це 14 грудня повідомили на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Тобто маніпулятори використали цей інфопривід для того, аби привернути більше уваги українців. Адже чимало ЗМІ поширили інформацію про те, що Європейський Союз надав Україні ці кошти.

Фейкороби зазначили і суму так званої допомоги — 13 280 гривень. Під час перевірки виявилось, що приблизно такі кошти може виплатити українським біженцям агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

А саме, на сайті організації вказано , що для додаткової допомоги до зимового періоду УВКБ ООН продовжить надання багатоцільової грошової допомоги усім новозареєстрованим в програмі (2220 гривень на місяць на 1 особу, для покриття базових потреб під час зими, максимально до 6 місяців). Тобто 2 220 гривень на 6 місяців — 13 320 гривень.

Цікаво й те, що кошти виплачують не усім громадянам, а лише тим, хто їх більше потребує і відповідає критеріям:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 року;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

А також які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

А ще ті, хто не були зареєстровані в УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій. Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менш як 5400 гривень на одного члена родини.

Тобто, можна зробити висновок, що грошову допомогу можуть отримати не всі, адже існують певні критерії, на кого вона розрахована.

Важливо і те, що посилання, які опублікували маніпулятори, ведуть до телеграм-каналу, назва якого написана російською. А обіцяної інструкції традиційно немає. Натомість у чаті каналу часто можна зустріти російськомовні повідомлення і схожу інформацію про начебто «виплати до Нового року».

Для того, аби ввести в оману довірливих українців, дезінформатори часто у своїх повідомленнях змішують правду з брехнею, аби людині було важче зорієнтуватися. А ще користуються моментом. До прикладу: в інформаційному просторі з’являється повідомлення, яке у всіх на слуху — Євросоюз надав Україні макрофінансову допомогу. Маніпулятори збільшують чисельність своїх телеграм-каналів, заманюючи брехнею про те, що начебто «гроші отримає кожен українець». Жонглюючи міжнародними допомогами, фейкороби заманюють нових читачів у свої телеграм-канали. Тому важливо читати офіційні джерела і перевіряти інформацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.