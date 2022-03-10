Ferrari та Lamborghini пішли з рф і переказали мільйони євро на гуманітарні проєкти в Україні — Finance.ua
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Ferrari та Lamborghini пішли з рф і переказали мільйони євро на гуманітарні проєкти в Україні

10.03.2022, 07:05Фондовий ринок
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Ferrari та Lamborghini пішли з рф і переказали мільйони євро на гуманітарні проєкти в УкраїніFerrari та Lamborghini пішли з рф і переказали мільйони євро на гуманітарні проєкти в Україні
Слідом за британськими та німецькими виробниками автомобілів luxary-класу про свою підтримку Україні оголосили італійські бренди. Ferrari та Lamborghini не лише повідомили про припинення діяльності в росії, а і про мільйонні пожертвування на підтримку України.
«Ferrari разом з усіма в Україні, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи, — заявив генеральний директор компанії Бенедетто Вінья. — Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, ми не можемо залишатися байдужими до бідувань усіх постраждалих. До них звертаються наші думки й підтримка. Ми надамо невелику допомогу організаціям, які сприяють полегшенню ситуації».
Легендарний виробник спорткарів і найтитулованіша команда «Формули-1» уже переказала 1 мільйон євро на міжнародні гуманітарні проєкти Червоного Хреста та ООН, які працюють в Україні.
«Крім того, з огляду на поточну ситуацію Ferrari ухвалила рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми й далі уважно стежитимемо за ситуацією й завжди дотримуватимемося всіх правил, положень і санкцій» — підкреслив синьйор Вінья.
Перераховані кошти підуть на міжнародні гуманітарні проєкти, спрямовані на допомогу жителям України, та італійські ініціативи щодо приймання українських біженців.
«Ми глибоко засмучені подіями в Україні та із серйозною тривогою спостерігаємо за ситуацією. Компанія готує пожертву до фонду ООН із надання допомоги біженцям, — йдеться в офіційній заяві компанії Lamborghini. — Гроші буде спрямовано безпосередньо UNHCR — агентству ООН у справах біженців, яке працює в Україні з 2014 року. У світлі ситуації, що склалася, ділові відносини з росією тимчасово зупинено. Lamborghini сподівається на швидке закінчення бойових дій і повернення до дипломатії».
За матеріалами: The page
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