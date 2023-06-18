Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів — Finance.ua

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Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів

Технології&Авто
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Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів
Ferrari планує перехід на батарейки та вже будує завод з виробництва електромобілів
Перший повністю електричний Ferrari вийде на ринок після 2025 року, але компанія вже будує завод, де його збиратимуть.
Зі слів головного директора компанії, від буде готовий розпочати виробництво у червні 2024 року.
Окрім електромобілів новий майданчик виготовлятиме плагін-гібриди, компоненти трансмісії та силові агрегати нового покоління.
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Наразі 35% продажів компанії доводиться на гібридні моделі, такі як 296 GTB и SF90. Відповідно до плану розвитку бренду, до 2026 року електромобілі та гібриди складатимуть 60% продажів, а до 2030 року — 80%.
Також до кінці десятиліття Ferrari планує стати компанією з нульовим рівнем викидів СО2.
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Що стосується електрифікації модельної лінійки, то, зі слів топ-менеджера, плагин-гібридна версія може з’явитися у кросовера Purosangue, прем'єра якого відбулася наприкінці травня. Наразі, модель пропонують з бензиновим мотором V12 потужністю 725 к.с. (716 Нм).
Але й з появою електромобілів Ferrari не планує відмовлятися від плагин-гібридів.
Очікується, що до 2030 року на вони складатимуть половину продажів всіх електрифікованих моделей.
Також компанія планує якомога довше зберігати традиційні двигуни внутрішнього згоряння, зокрема за рахунок електронного палива.

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За матеріалами:
AvtoDream
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