Ferrari готує потужний гіперкар Twin-Turbo V6 — Finance.ua

Ferrari готує потужний гіперкар Twin-Turbo V6 Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Ferrari готує потужний гіперкар Twin-Turbo V6

Ferrari активно тестує заміну легендарного LaFerrari — гіперкар F250. Цей новий автомобіль, оснащений турбованим V6, був помічений на дорогах біля заводу Ferrari у Маранелло.

Очікується, що офіційна прем'єра F250 відбудеться восени і стане моделлю 2025 року. Цей гіперкар обіцяє перевершити свого попередника LaFerrari, який дебютував у 2013 році як перший гібридний автомобіль марки.

Новий F250 буде оснащений турбованим 3,0-літровим двигуном V6, аналогічним використаному в гоночному Ferrari 499P, який переміг у 24-годинній гонці Ле-Ман. У моделях 296 GTB і GTS цей двигун видає 654 кінські сили при 8000 оборотах в хвилину, а з електромотором загальна потужність може досягати 819 кінських сил. Аеродинамічний дизайн F250 включає S-канал у капоті, що покращує притискну силу та знижує опір.

Наклейки на прототипі вказують на наявність гібридної системи, можливо, системи рекуперації енергії, аналогічної тій, що використовувалася в гоночному 499P. Це дозволить F250 стати ще швидше на треку Fiorano. Ferrari може віддати перевагу гібриду ERS замість гібрида, що підключається, щоб зменшити вагу автомобіля і поліпшити його керованість.

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F250 обіцяє бути легким та потужним гіперкаром, готовим до нових рекордів. З урахуванням успіху Mercedes-AMG ONE Ferrari використовує свої гоночні технології для створення нового рівня продуктивності та інновацій. Очікується, що F250 стане новою віхою в історії гіперкарів, поєднуючи вражаючу міць із передовими технологіями.

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