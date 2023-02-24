Female Freedom Forum ㅡ благодійний форум для тих, хто інвестує в цінні папери та в перемогу України — Finance.ua

Female Freedom Forum ㅡ благодійний форум для тих, хто інвестує в цінні папери та в перемогу України Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Female Freedom Forum ㅡ благодійний форум для тих, хто інвестує в цінні папери та в перемогу України

4 березня в онлайн- та офлайн-форматах. Наші колеги із порталу «Мінфін» та «Біржовий університет» запрошують на перший масштабний благодійний інвестиційний жіночий форум Female Freedom Forum , який відбудеться

Фінансові експерти, фахівці з розвитку особистого бренду та зіркові гості поділяться з учасниками форуму своїм досвідом інвестування та розкажуть:

як інвесторам вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;

які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;

як інвестувати у кризу і без стабільного доходу;

як накопичити фінансову подушку для дитини;

як правильно та чи варто розвивати особистий бренд інвестора;

як ми інвестуємо у своє майбутнє через підтримку ЗСУ та України.

🎤 Кейсами та порадами ділитимуться:

Юлія Баткалова , засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»;

, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»; Аліна Шух , фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;

, фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики; Євген Таллер , CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»;

, CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»; Роберт Лі , інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»;

, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»; Уміда Самоєнко , інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності;

, інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності; Ксенія Губанова , сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»;

, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»; Лілія Ребрик , телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер;

, телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер; Ірина Гуцал , директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua;

, директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua; Ксенія Драганюк, телеведуча, журналістка, співзасновниця ГО «Землячки», авторка проєкту «Zemliachky. Ukrainian Front».

Вартість входу на подію ㅡ благодійний донат на суму від 200 гривень. Зібрані кошти перерахують на підтримку дітей та жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.

📌 Участь в благодійному форумі можна взяти онлайн або офлайн у Києві. Кількість місць обмежена!

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