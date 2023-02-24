Female Freedom Forum ㅡ благодійний форум для тих, хто інвестує в цінні папери та в перемогу України — Finance.ua

Female Freedom Forum ㅡ благодійний форум для тих, хто інвестує в цінні папери та в перемогу України
Наші колеги із порталу «Мінфін» та «Біржовий університет» запрошують на перший масштабний благодійний інвестиційний жіночий форум Female Freedom Forum, який відбудеться 4 березня в онлайн- та офлайн-форматах.
Фінансові експерти, фахівці з розвитку особистого бренду та зіркові гості поділяться з учасниками форуму своїм досвідом інвестування та розкажуть:
- як інвесторам вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;
- які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;
- як інвестувати у кризу і без стабільного доходу;
- як накопичити фінансову подушку для дитини;
- як правильно та чи варто розвивати особистий бренд інвестора;
- як ми інвестуємо у своє майбутнє через підтримку ЗСУ та України.
🎤 Кейсами та порадами ділитимуться:
- Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»;
- Аліна Шух, фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;
- Євген Таллер, CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»;
- Роберт Лі, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»;
- Уміда Самоєнко, інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності;
- Ксенія Губанова, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»;
- Лілія Ребрик, телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер;
- Ірина Гуцал, директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua;
- Ксенія Драганюк, телеведуча, журналістка, співзасновниця ГО «Землячки», авторка проєкту «Zemliachky. Ukrainian Front».
Вартість входу на подію ㅡ благодійний донат на суму від 200 гривень. Зібрані кошти перерахують на підтримку дітей та жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.
📌 Участь в благодійному форумі можна взяти онлайн або офлайн у Києві. Кількість місць обмежена!
Детальна програма та реєстрація на форум
Поділитися новиною