Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року — Finance.ua

Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року
Федеральна резервна система США вчетверте поспіль підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів — до 3,75-4% річних.
Як зауважує Reuters, цей рівень ставок є найвищим з початку 2008 року.
Водночас ФРС сигналізувала про те, що ймовірне подальше підвищення ставок у майбутньому здійснюватиметься меншими кроками, щоб врахувати «кумулятивне посилення грошово-кредитної політики».
У своїй новій заяві ФРС констатувала, що вплив підвищення процентних ставок ще не до кінця реалізовано, оскільки грошово-кредитна політика впливає на економічну активність та інфляцію з певним часовим лагом.
Водночас ФРС визнає широку дискусію, яка виникла навколо посилення грошово-кредитної політики, її впливу на економіку США та світову економіку, а також небезпеку того, що тривале значне підвищення ставок може стати причиною стресу для фінансової системи або спровокувати рецесію.
Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на опитаних економістів писав, що Федеральна резервна система США у середу вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів підвищить процентну ставку, але відкриє двері для майбутнього уповільнення жорсткості своєї політики.
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