Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року — Finance.ua
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Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року

Кредит&Депозит
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Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року
Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року
Федеральна резервна система США вчетверте поспіль підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів — до 3,75-4% річних.
Як зауважує Reuters, цей рівень ставок є найвищим з початку 2008 року.
Водночас ФРС сигналізувала про те, що ймовірне подальше підвищення ставок у майбутньому здійснюватиметься меншими кроками, щоб врахувати «кумулятивне посилення грошово-кредитної політики».
У своїй новій заяві ФРС констатувала, що вплив підвищення процентних ставок ще не до кінця реалізовано, оскільки грошово-кредитна політика впливає на економічну активність та інфляцію з певним часовим лагом.
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Водночас ФРС визнає широку дискусію, яка виникла навколо посилення грошово-кредитної політики, її впливу на економіку США та світову економіку, а також небезпеку того, що тривале значне підвищення ставок може стати причиною стресу для фінансової системи або спровокувати рецесію.
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Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на опитаних економістів писав, що Федеральна резервна система США у середу вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів підвищить процентну ставку, але відкриє двері для майбутнього уповільнення жорсткості своєї політики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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