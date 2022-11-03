Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року — Finance.ua

Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року Вчора 15:15 — Кредит&Депозит

Федрезерв США підвищив базову ставку вшосте з початку року

Федеральна резервна система США вчетверте поспіль підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів — до 3,75-4% річних.

Як зауважує Reuters , цей рівень ставок є найвищим з початку 2008 року.

Водночас ФРС сигналізувала про те, що ймовірне подальше підвищення ставок у майбутньому здійснюватиметься меншими кроками, щоб врахувати «кумулятивне посилення грошово-кредитної політики».

У своїй новій заяві ФРС констатувала, що вплив підвищення процентних ставок ще не до кінця реалізовано, оскільки грошово-кредитна політика впливає на економічну активність та інфляцію з певним часовим лагом.

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Водночас ФРС визнає широку дискусію, яка виникла навколо посилення грошово-кредитної політики, її впливу на економіку США та світову економіку, а також небезпеку того, що тривале значне підвищення ставок може стати причиною стресу для фінансової системи або спровокувати рецесію.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на опитаних економістів писав , що Федеральна резервна система США у середу вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів підвищить процентну ставку, але відкриє двері для майбутнього уповільнення жорсткості своєї політики.

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