Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні — Finance.ua
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Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні

Вчора 10:50Фондовий ринок
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оцінив можливість відкриття офісу Meta (раніше Facebook) в Україні. На його думку, це може відбутися вже найближчим часом.
Про це він розповів в інтерв’ю.
«Повірте, я починаю і закінчую кожну розмову з ними саме з цього питання. Впевнений, що це (відкриття офісу Meta в Україні — ред.) скоро відбудеться», — сказав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно в компанії Meta заявили, що посилять заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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