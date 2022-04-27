Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні — Finance.ua

Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні
Вчора 10:50 — Фондовий ринок
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оцінив можливість відкриття офісу Meta (раніше Facebook) в Україні. На його думку, це може відбутися вже найближчим часом.
Про це він розповів в інтерв’ю.
«Повірте, я починаю і закінчую кожну розмову з ними саме з цього питання. Впевнений, що це (відкриття офісу Meta в Україні — ред.) скоро відбудеться», — сказав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно в компанії Meta заявили, що посилять заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.
Борітеся
— поборемо! Слава Україні
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.