Федоров оцінив економічний ефект від запровадження е-лікарняних — Finance.ua
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Федоров оцінив економічний ефект від запровадження е-лікарняних

Казна та Політика
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Федоров оцінив економічний ефект від запровадження е-лікарняних
Федоров оцінив економічний ефект від запровадження е-лікарняних
Українці вже згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних. Економічний ефект, який отримано внаслідок запровадження цього інструменту, оцінюється в близько 4 млрд грн.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.
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«Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи. Зараз вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Тобто, зараз купити такий лікарняний неможливо, раніше — це була велика корупційна схема», — зазначив очільник Мінцифри.
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Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року Україна повністю перейшла на е-лікарняні. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. На його підставі формується е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб.
Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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