Федеральна резервна система США підвищила ставки до максимуму з 2007 року — Finance.ua

Федеральна резервна система США підвищила ставки до максимуму з 2007 року Сьогодні 17:21

Комітет Федеральної резервної системи США (ФРС) підвищив базову ставку на 50 базисних пунктів — до цільового діапазону від 4,25% до 4,5%, що є максимумом з 2007 року.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

«Комітет прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей Комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для федеральних фондів від 4,25% до 4,5%. Комітет очікує, що поточне підвищення цільового діапазону буде доречним для досягнення позиції грошово-кредитної політики, яка є достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%», — заявили у ФРС.

Зазначається, що війна росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. «Війна та пов’язані з нею події сприяють зростанню інфляції та негативно впливають на світову економічну діяльність», — додали у відомстві.

За даними Yahoo Finance, поточне підвищення базової ставки досягло найвищого рівня з 2007 року, водночас у ФРС припускають, що у 2023 році відбудуться нові підвищення ставок. Цьогоріч ФРС підвищив базову ставку на 4,25%.

При цьому підвищення ставки на 50 базисних пунктів у середу дійсно означало уповільнення порівняно з недавніми темпами підвищення ставок ФРС, оскільки Центральний банк США підвищував ставки на 75 базисних пунктів на кожному зі своїх чотирьох попередніх засідань.

Як повідомляв Укрінформ, ринок праці у США демонструє ознаки стабілізації всупереч очікуванням: протягом листопада з’явилося 263 тис. нових робочих місць, у жовтні — 284 тис.

Укрінформ За матеріалами:

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