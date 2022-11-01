ФДМУ виставив на приватизацію Стадницький спиртзавод — Finance.ua

ФДМУ виставив на приватизацію Стадницький спиртзавод Вчора 14:33 — Фондовий ринок

Фонд державного майна оголосив проведення 9 листопада онлайн-аукціону в системі «Prozorro.Продажі» з приватизації Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що розташоване у Київській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Стартова ціна спиртзаводу — 28,9 млн гривень (без ПДВ), гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 5,8 млн гривень.

Заявки для участі в електронному онлайн-аукціоні приймаються до 8 листопада.

Загальна площа будівель об’єкта — 6 964,4 кв. м, земельних ділянок — 22,8522 га.

Перелік майна складається з 25 найменування будівель та 510 одиниць устаткування, рухомого та іншого майна для провадження діяльності.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів прискорив передачу держпідприємств в управління Фонду державного майна для подальшої приватизації.

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