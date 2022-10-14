ФДМУ виставив на приватизацію шість баз відпочинку — Finance.ua

ФДМУ виставив на приватизацію шість баз відпочинку Вчора 21:45 — Казна та Політика

Фонд державного майна оголосив аукціони з приватизації шести баз відпочинку в Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Так, 20 жовтня відбудуться торги з приватизації бази відпочинку «Оріль», що розташований в Обухівці на Дніпропетровщині. Стартова ціна — 1,4 млн грн.

У цей же день проведуть аукціон з продажу будівлі санаторію «Гірський» у Бронниці на Віниччині. Ціна стартуватиме від 14,4 млн грн.

25 жовтня на торги виставлять дитячу дачу «Сосенка», розташовану в Орлівщині у Дніпропетровській області. Стартова ціна — 6,5 млн грн.

Також в Орлівщині є база відпочинку «Сосновий бор». Аукціон з її приватизації має відбутися 27 жовтня. Початкова ціна лоту — 23,2 млн грн.

Наступного дня на торги виставлять цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору «Сонячний», що розташований у Білгород-Дністровському на Одещині. Ціна стартуватиме з 6 млн грн.

28 жовтня проведуть аукціон з продажу бази відпочинку «Трембіта» у с. Верхнє Синьовидне, що на Львівщині. Стартова ціна — 36,7 тис. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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