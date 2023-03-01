ФДМУ стане одним із найбільших державних землевласників — Finance.ua

ФДМУ стане одним із найбільших державних землевласників Сьогодні 20:04 — Казна та Політика

Фонд держмайна України за останні шість місяців сконцентрував 200 тис. га сільськогосподарських земель і до кінця року планує збільшити земельний банк до 300 тис. га.

Про це заявив глава ФДМУ Рустем Умєров, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ФДМУ стане одним із найбільших державних землевласників. Землі передаватимуть в оренду за допомогою електронних аукціонів.

Він нагадав, що три роки тому в Україні було розпочато земельну реформу, згідно з якою з 2024 року ринок землі буде відкрито і для іноземців.

Рустем Умєров також зазначив, що ФДМУ під своїм управлінням сконцентрував 70% від тих 3,6 тис. підприємств, що залишаються під контролем держави, а до кінця року відомство має намір домогтися передання йому 30%, що залишилися. Ухвалено рішення, що 95% державних підприємств буде приватизовано або ліквідовано через процедуру банкрутства після ухвалення відповідних законопроєктів.

Керівник фонду вважає, що приватизаційні процеси за останні шість місяців були досить успішними. За його словами, найближчим часом держава планує продати активи у сфері сільського господарства, зокрема заводи з переробки сільськогосподарської продукції. Серед об’єктів, пропонованих до продажу, також інші виробничі активи, об’єкти нерухомості, підприємства зі сфери торгівлі.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником — 29 млн га.

Довідка Finance.ua:

у зв’язку зі змінами в законодавстві, українці сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання за свої паї. Суму розраховуватимуть індивідуально, а хто платитиме — залежить від відносин, прописаних у договорі;

якщо ділянку орендують неофіційно, то платити потрібно буде її власнику. А якщо укладено договір на землю — податкові зобов’язання ляжуть на орендаря.

До мінімального податкового зобов’язання входять такі податки:

податок на землю;

податок із доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

прибутковий податок фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

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