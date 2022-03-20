ФАО виділить $50 млн допомоги для сільського населення України — Finance.ua

Війна в Україні впливає на продовольчу безпеку найуразливіших сільських домогосподарств.
Про це йдеться у повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Як очікується, конфлікт торкнеться 18 млн осіб, зокрема до 6,7 млн осіб стануть новими внутрішньо переміщеними особами.
«Для сільських спільнот конфлікт призводить до великомасштабного переміщення, ускладнюючи наявні проблеми та знищуючи сільськогосподарські засоби дрібних фермерів», — йдеться у повідомленні.
За прогнозами, криза торкнеться сільського населення у всіх регіонах України.
ФАО розробила План швидкого реагування, розрахований на березень-травень 2022 р., у рамках якого планується виділити допомогу у розмірі $50 млн для 240 тис. сільського населення України.
Уточнюється, що організація коригуватиме адресність допомоги з урахуванням ситуації, що змінюється, аналізу раніше існуючих проблем і результатів швидкої оцінки потреб.
При наданні допомоги ФАО має намір підтримати дрібних фермерів по всій країні, які вирішили залишитися, у тому числі внутрішньо переміщених осіб і сімей, що їх приймають, які мають намір обробляти свої поля, рятувати свою худобу та виробляти продукти харчування.