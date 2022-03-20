ФАО виділить $50 млн допомоги для сільського населення України — Finance.ua
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ФАО виділить $50 млн допомоги для сільського населення України

Вчора 11:36Казна та Політика
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Війна в Україні впливає на продовольчу безпеку найуразливіших сільських домогосподарств.
Про це йдеться у повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Як очікується, конфлікт торкнеться 18 млн осіб, зокрема до 6,7 млн ​​осіб стануть новими внутрішньо переміщеними особами.
«Для сільських спільнот конфлікт призводить до великомасштабного переміщення, ускладнюючи наявні проблеми та знищуючи сільськогосподарські засоби дрібних фермерів», — йдеться у повідомленні.
За прогнозами, криза торкнеться сільського населення у всіх регіонах України.
ФАО розробила План швидкого реагування, розрахований на березень-травень 2022 р., у рамках якого планується виділити допомогу у розмірі $50 млн для 240 тис. сільського населення України.
Уточнюється, що організація коригуватиме адресність допомоги з урахуванням ситуації, що змінюється, аналізу раніше існуючих проблем і результатів швидкої оцінки потреб.
При наданні допомоги ФАО має намір підтримати дрібних фермерів по всій країні, які вирішили залишитися, у тому числі внутрішньо переміщених осіб і сімей, що їх приймають, які мають намір обробляти свої поля, рятувати свою худобу та виробляти продукти харчування.
За матеріалами: AgroPortal.ua
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