Фактичні темпи зростання цін у березні були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ — Finance.ua

Фактичні темпи зростання цін у березні були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ Вчора 14:35 — Фондовий ринок

Фактичні темпи зростання цін у березні були нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань та сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку.

Водночас уповільнення інфляції також здебільшого пояснюється ефектами бази порівняння минулого року.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося (до 23,5% р/р).

Як і в лютому, це значною мірою пояснюється ліпшою, ніж очікувалося, ситуацією в енергетиці.

Так, нижчими темпами зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви.

В умовах достатньої пропозиції на внутрішньому ринку та зниження експортних цін повільніше зростала вартість молочних продуктів та соняшникової олії.

Поліпшення курсових очікувань, зокрема на тлі зміцнення готівкового курсу гривні, сприяло зниженню темпів подорожчання імпортних продуктів.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (18,8% р/р).

З одного боку, така динаміка була очікуваною через ефекти бази порівняння минулого року.

З іншого боку, завдяки поліпшенню курсових та інфляційних очікувань повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,4% р/р).

Туристичні послуги, послуги закладів громадського харчування та готелів, а також оренда дорожчали повільніше.

Це може пояснюватися поліпшенням ситуації з енергопостачанням, слабшим попитом та ефектами високої бази порівняння, сформованими масштабним переміщенням населення на початку повномасштабного вторгнення.

Натомість швидше зростала вартість медичних, страхових, ветеринарних, телекомунікаційних послуг та послуг салонів краси — під впливом збільшення витрат та меншої пропозиції на тлі поступового відновлення попиту.

Також з огляду на збереження високого попиту прискорилося подорожчання послуг електриків та сантехніків.

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