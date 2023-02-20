Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів — Finance.ua
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Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів

Особисті фінанси
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Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
Компанія Meta запустить платну послугу підписки, яка дозволить користувачам Facebook та Instagram підтверджувати свої акаунти за 14,99 долара на місяць.
Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Цукерберг, передає Financial Times.
Нова функція з назвою Meta Verified дозволить користувачам «отримати синю галочку, додатковий захист від акаунтів, що видають себе за вас, і прямий доступ до служби підтримки», — йдеться в повідомленні Цукерберга у Facebook.
Послуга коштуватиме 11,99 долара для комп’ютерної версії та 14,99 долара на місяць на операційній системі iOS та Android. Цього тижня Meta Verified буде запущено в Австралії та Новій Зеландії.
Доходи Meta постраждали від змін у політиці конфіденційності з боку Apple у 2021 році, які обмежили її здатність відстежувати інтернет-активність користувачів, що є ключовим джерелом даних для таргетованої реклами. За даними Meta, це коштуватиме компанії понад 10 млрд дол втрачених доходів у 2022 році, або близько 8% її загального доходу у 2021 році.
Цукерберг заявив, що Meta Verified дозволить користувачам підтверджувати свої акаунти за допомогою державного посвідчення особи.
Користувачі Meta Verified також отримають доступ до більшої кількості функцій «для збільшення видимості та охоплення», таких як видимість у пошуку та рекомендаціях.
За матеріалами:
Економічна Правда
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