Facebook Messenger для Android та iPhone отримає нову функцію — Finance.ua

Facebook Messenger для Android та iPhone отримає нову функцію

Facebook Messenger для Android та iPhone отримає нову функцію

Facebook Messenger отримує важливу функцію для своїх користувачів. Тепер застосунок матиме власну вкладку дзвінків, щоб пришвидшити процес аудіо- та відеодзвінків зі своїми друзями та родиною.

Ця функція поступово поширюється для користувачів операційних систем iOS/iPadOS та Android. А це означає, що не всі користувачі Messenger одразу зможуть знайти цю вкладку в застосунку. Якщо вона вже зараз Вам доступна, вона буде розташована між вкладками Чати та Люди на нижній панелі програми.

Раніше, у березні цього року, компанія Meta додала до Facebook Messenger деякі ярлики, схожі на ті, що є у Slack. Наприклад, користувачі можуть ввести «@», щоб позначити певну людину в чаті. Вони можуть ввести @everyone і привернути увагу всіх у чаті. А от /silent, навпаки, дозволяє вам надсилати комусь повідомлення без сповіщення.

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