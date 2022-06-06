Facebook Messenger для Android та iPhone отримає нову функцію — Finance.ua

Facebook Messenger для Android та iPhone отримає нову функцію
Facebook Messenger отримує важливу функцію для своїх користувачів. Тепер застосунок матиме власну вкладку дзвінків, щоб пришвидшити процес аудіо- та відеодзвінків зі своїми друзями та родиною.
Ця функція поступово поширюється для користувачів операційних систем iOS/iPadOS та Android. А це означає, що не всі користувачі Messenger одразу зможуть знайти цю вкладку в застосунку. Якщо вона вже зараз Вам доступна, вона буде розташована між вкладками Чати та Люди на нижній панелі програми.
Раніше, у березні цього року, компанія Meta додала до Facebook Messenger деякі ярлики, схожі на ті, що є у Slack. Наприклад, користувачі можуть ввести «@», щоб позначити певну людину в чаті. Вони можуть ввести @everyone і привернути увагу всіх у чаті. А от /silent, навпаки, дозволяє вам надсилати комусь повідомлення без сповіщення.