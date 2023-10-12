Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після купівлі Pioneer за 60 млрд доларів — Finance.ua

Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після купівлі Pioneer за 60 млрд доларів Сьогодні 10:11 — Фондовий ринок

Exxon Mobil погодилася купити конкуруючу американську компанію Pioneer Natural Resources в рамках угоди, що включає всі акції, на суму 59,5 млрд доларів, що зробить її найбільшим виробником у світі.

Угода стане найбільшою для Exxon з моменту покупки Mobil Oil за 81 млрд доларів у 1998 році, за кілька років до початку сланцевого буму.

Exxon купує Pioneer, яка досягла значних успіхів у результаті сланцевої революції, яка перетворила США на найбільшого у світі виробника нафти менш ніж за десять років. Угода буде закрита на початку 2024 року, повідомили компанії.

Стратегія Exxon

Exxon за останні два роки вийшла з періоду, відзначеного втратами та величезними збитками, скоротивши витрати, продавши десятки активів та отримавши вигоду від високих цін на енергоносії, спричинених вторгненням росії до України.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс чинив опір інвесторам та політичному тиску з метою змінити стратегію та перейти на відновлювані джерела енергії, як це зробили європейські нафтові компанії. Він зіштовхнувся з різкою критикою через те, що дотримувався стратегії залежність від важкої нафти, оскільки проблеми клімату стали актуальнішими.

Рішення Exxon виправдалося, коли минулого року компанія заробила рекордний прибуток у розмірі 56 млрд. доларів. На думку аналітиків, компанія відклала близько 30 млрд доларів готівкою в очікуванні угод.

Pioneer є найбільшим оператором Пермського басейну, на його частку припадає 9% валового видобутку, а Exxon займає п’яте місце з 6%.

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