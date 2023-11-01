Exxon Mobil повідомила про скорочення квартального прибутку — Finance.ua

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Exxon Mobil повідомила про скорочення квартального прибутку

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Exxon Mobil повідомила про скорочення квартального прибутку
Exxon Mobil повідомила про скорочення квартального прибутку
Компанія Exxon Mobil представила звіт за липень-вересень 2023-го, в якому йдеться про прибуток у розмірі $9,1 мільярда. Цей показник знизився на 54% рік до року, але все ж таки виявився кращим, ніж у квітні-червні 2023-го, чому сприяло нове зростання нафтових котирувань. Прибуток фірми, розмитий на одиничний цінний папір, досяг $2,25, що слабше за прогнози аналітиків Cauvocapital, у яких йшлося про $2,37. Підсумок виявився набагато нижчим за торішні $4,68.
Доходи Exxon Mobil були підтримані стабільною вартістю сирої нафти, а також збільшенням попиту на пальне після завершення коронавірусної епідемії. При цьому експерти зменшили очікування щодо показників фірми у липні-вересні через скорочення рентабельності переробки нафти та прибутку від хімічної промисловості. Складнощі останньої пов’язані зі зростанням вартості сировини. Квартальний прибуток Chemical Productions просів із $828 мільйонів до $249 мільйонів.
Exxon Mobil має намір зберегти нафтовидобуток незмінним до кінця 2023-го
Бізнес компанії поки що стикається з низкою серйозних проблем, але хороші квартальні показники підштовхнули її до придбання всіх цінних паперів Pioneer Natural Resources і Denbury, оскільки вартість акцій на торгах наблизилася до рекордної. Підвищення середньої вартості нафти з $77,73 (ІІ квартал) до $85,92 (ІІІ квартал) допомогло Exxon Mobil наростити квартальні показники.
Фіндиректор Exxon Mobil зазначив, що резерви компанії за другий звітний період збільшилися на 10% до $33 мільярдів, що гарантує запас міцності у разі нового падіння цін на ринку сировини. Ще вона сказала, що фірма має намір до кінця року провести програму зворотного викупу обсягом у $17,5 мільярда. Водночас вона збирається зберегти цільові показники добового нафтовидобутку на рівні 3,7 мільйона барелів еквівалента. Про це інформують фінансові експерти Cauvocapital.
За матеріалами:
Cauvocapital
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