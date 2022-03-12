Евакуація до Польщі: вже два міста більше не можуть прийняти українських біженців — Finance.ua

Евакуація до Польщі: вже два міста більше не можуть прийняти українських біженців

Вчора 08:57

Евакуація до Польщі: вже два міста більше не можуть прийняти українських біженців, фото Укринформ

У Польщі вже два великі міста не можуть прийняти українських біженців, які вимушено евакуювалися з різних регіонів України, рятуючись від війни. Варшаві та Кракову вже складно справлятися з потоком людей.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Влада Варшави і Кракова визнає, що міста вже не можуть прийняти нових біженців, оскільки можливості мегаполісів практично вичерпані. Протягом двох тижнів до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Їх розміщували в готелях, також біженці знайшли притулок у друзів та родичів, які вже живуть та працюють у місті. Краков уже витратив майже всі гроші з бюджету, виділені на надзвичайні ситуації.

«Ми не в змозі прийняти більше людей, ніж саме місто. Йдеться про роботу, місця у школах та дитячих садках, у службах офісу, наприклад, як соціальні клієнти, їх хтось повинен обслуговувати», — розповіла Моніка Хілашек, прес -секретар мера Кракова.

З подібною проблемою зіткнулася і влада Варшави. У лікарнях міста вже розмістили 1500 біженців, 2000 дітей прийняли до шкіл та дитячих садків. Але розміщувати людей нема куди. А самі біженці не хочуть їхати за межі міста.

«Проблема в тому, що вони хочуть залишитися або поблизу кордону, або у великих містах, про які вони чули, переважно у Варшаві та Кракові», — повідомили в уряді.

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