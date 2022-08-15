Ethereum зріс на 11% під час тесту оновленого блокчейну — Finance.ua

Ethereum зріс на 11% під час тесту оновленого блокчейну Вчора 12:13 — Фінтех і Картки

Ethereum зріс на 11% під час тесту оновленого блокчейну

Криптовалюта Ether зросла на 11% і досягла двомісячного максимуму. Справа в оновленні програмного забезпечення до блокчейну Ethereum, яке пройшло успішно, пише Bloomberg.

Токен зріс на 4,1% у четвер і торгувався на рівні близько $1900 станом на 7:49 ранку в Нью-Йорку. Це удвічі більше порівняно з мінімумом червня, який був нижче $900.

У середу Ethereum провів свій останній тест оновленого блокчейну. Очікується, що це зробить його швидшим і енергоефективнішим.

Одна з тестових мереж Ethereum під назвою Goerli змоделювала процес, ідентичний тому, який основна мережа буде виконувати у вересні. Це дозволяє розробникам експериментувати та вносити необхідні корективи перед запуском оновлень на основному блокчейні.

Оновлення призведе до переходу базового блокчейну до моделі під назвою proof-of-stake. Перехід неодноразово відкладався, але схоже остаточно відбудеться 19 вересня. Після завершення оновлення транзакції в мережі Ethereum стануть швидшими, а сама криптовалюта стане більш енергоефективною. На ринку сподіваються, що це трохи зменшить критику щодо впливу криптовалют на навколишнє середовище.

Чому це цікаво? Ріст ефіру змусив деяких інвесторів почати суперечки, що Ether може зрештою вкрасти першість Bitcoin. За останні роки він трохи поступився іншим токенам, і його домінування на ринку впало до 40% з майже 70% на початку 2020 року.

Однак цього тижня Bitcoin також виріс на 2,2% — до $25 000 долара. Це стало результатом 5-денного росту на тлі даних індексу споживчих цін у США. Bitcoin падав протягом першої половини року, адже влада США підвищила ставки для боротьби з інфляцією. Показники інфляції в США минулого тижня виявилися нижчими за очікування, на що і відреагував курс Bitcoin.

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