Ethereum запускає новий тестнет для роботи над наступним великим оновленням Shanghai — Finance.ua
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Ethereum запускає новий тестнет для роботи над наступним великим оновленням Shanghai

Фінтех і Картки
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Ethereum запускає новий тестнет для роботи над наступним великим оновленням Shanghai
Ethereum запускає новий тестнет для роботи над наступним великим оновленням Shanghai
EF JavaScript Team анонсувала запуск тестнету Shandong. Ця мережа стане майданчиком для публічного тесту наступного масштабного оновлення мережі Ethereum під назвою Shanghai.
На даному етапі команда з Ethereum Foundation підбирає ті пропозиції (EIP), які потраплять у першу хвилю випробувань на новому «полігоні». Однією з них може стати EIP-4895.
Ця пропозиція передбачає можливість як фізособам, так і юрособам виводити ETH. Детальний текст цього EIP можна подивитися за посиланням.
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У вересні цього року Ethereum перейшов на доказ частки. Тепер для створення нового ефіру потрібно внести частину наявних «монет» як депозит. При цьому на цьому етапі вивести ці кошти не можна.
Під час тесту розробники мають намір скоротити вибірку за пропозиціями, перевірити ті чи інші їхні варіації, після чого підсумковий перелік буде включено в наступне оновлення. Нагадаємо, запуск «Shanghai» очікується не пізніше вересня 2023 року.

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