Ethereum встановив семимісячний рекорд — Finance.ua

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Ethereum встановив семимісячний рекорд

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Ethereum встановив семимісячний рекорд
Ethereum встановив семимісячний рекорд
Головний альткоїн Ethereum демонструє істотне зростання напередодні довгоочікуваного оновлення Shapella. ETH вдалось встановити семимісячний рекорд, піднявшись до пікового максимуму на позначці $ 1920.
Згідно з даними CoinGecko, ефіріум виріс на 4.8% за минулі 24 години, на 7.7% за останні 7 днів та на 22.2% за минулий місяць. Востаннє токен перевищував $ 1900 ще 16 серпня 2022 року, коли ФРС рекордними темпами підвищувала ставку федеральних фондів для боротьби з інфляцією.
Трекер Ultrasound. Money вказує на те, що мережа Ethereum із середини січня продовжує залишатися дефляційною. Кількість монет, що спалюються в ній, продовжує зростати, а пропозиція ETH — скорочуватися.
Ethereum встановив семимісячний рекорд
За даними Etherscan, за останній місяць добовий показник активних адрес ЕТН підвищився, станом на 4 квітня це значення становило 443 292. При цьому тільки з минулих вихідних кількість активних адрес підскочила приблизно на 10%. Загалом за перші три місяці нового року індикатор тримався у відносному флеті (залишався незмінним), проте приріст останніх тижнів допоміг йому закріпитися над позначкою 400 000.
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За матеріалами:
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