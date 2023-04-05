Ethereum встановив семимісячний рекорд — Finance.ua

Ethereum встановив семимісячний рекорд Сьогодні 17:49 — Криптовалюта

Ethereum встановив семимісячний рекорд

Головний альткоїн Ethereum демонструє істотне зростання напередодні довгоочікуваного оновлення Shapella. ETH вдалось встановити семимісячний рекорд, піднявшись до пікового максимуму на позначці $ 1920.

Згідно з даними CoinGecko, ефіріум виріс на 4.8% за минулі 24 години, на 7.7% за останні 7 днів та на 22.2% за минулий місяць. Востаннє токен перевищував $ 1900 ще 16 серпня 2022 року, коли ФРС рекордними темпами підвищувала ставку федеральних фондів для боротьби з інфляцією.

Трекер Ultrasound. Money вказує на те, що мережа Ethereum із середини січня продовжує залишатися дефляційною. Кількість монет, що спалюються в ній, продовжує зростати, а пропозиція ETH — скорочуватися.

За даними Etherscan, за останній місяць добовий показник активних адрес ЕТН підвищився, станом на 4 квітня це значення становило 443 292. При цьому тільки з минулих вихідних кількість активних адрес підскочила приблизно на 10%. Загалом за перші три місяці нового року індикатор тримався у відносному флеті (залишався незмінним), проте приріст останніх тижнів допоміг йому закріпитися над позначкою 400 000.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.