Ethereum-стартап Scroll привлек $50 млн при оценке в $1,8 млрд — Finance.ua

Ethereum-стартап Scroll привлек $50 млн при оценке в $1,8 млрд Сьогодні 02:23 — Криптовалюта

Scroll, сеть второго уровня для масштабирования Ethereum с использованием технологии ZK-Rollups, привлекла $50 млн в ходе недавнего раунда финансирования. Об этом сообщает The Block

Среди инвесторов: Polychain Capital, Sequoia China, Bain Capital Crypto, Moore Capital Management, Variant Fund, Newman Capital, IOSG Ventures и Qiming Venture Partners.

Представители Scroll отказались раскрывать структуру раунда и называть финальную оценку компании. Однако, согласно источникам издания, показатель мог достичь $1,8 млрд.

Стартап использует полученные средства для запуска основной сети и расширения экосистемы. По словам сооснователя Scroll Сэнди Пэна, в ближайшем будущем проект увеличит команду с 60 до 100 человек.

По итогам предыдущего инвестраунда стартапу удалось привлечь $30 млн.

Forklog За матеріалами:

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