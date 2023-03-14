Естонське місто хоче стати європейською столицею безпілотних автомобілів — Finance.ua

Естонське місто хоче стати європейською столицею безпілотних автомобілів Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Естонське місто хоче стати європейською столицею безпілотних автомобілів

Тарту, друге за величиною місто в Естонії, в якому проживає близько 100 тисяч осіб, прагне стати європейською столицею безпілотних автомобілів.

Тарту й раніше активно розвився у напрямку цифровізації — розробив безпаперове адміністрування, зменшив викиди при опаленні та запровадив ряд цифрових рішень для мобільності (електричні велосипеди, дорожні знаки, світлодіодні ліхтарі з розумним керуванням). Нові амбіції в галузі безпілотного транспорту об’єднують зусилля регіональних організацій: Тартуського університету, Естонської авіаційної академії, Тартуського наукового парку, а також безліч інших компаній, які виросли з університету.

Спираючись на це, місто Тарту та муніципалітети Тартуського повіту запустили серію пілотних проектів та випробувань.

Для початку Тарту вирішив поекспериментувати з транспортом на замовлення в регіоні. Організація регулярного автобусного маршруту в його малолюдних околицях недоцільна, але для набуття досвіду створили саме такий маршрут протяжністю 66 км, який мав 26 зупинок на вимогу.

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Цей пілотний проект надав місту та іншим учасникам цінну інформацію про майбутні виклики, перш ніж таку транспортну систему можна буде застосовувати ширше. Наприклад, про використання звичайних дорожніх світлофорів.

Окрім інших корисних ідей щодо розвитку мобільності майбутнього, однією зі сходинок перед тим, як на вулицях Тарту було випущено безпілотний автомобіль, було створення цифрового двійника міста, де автомобіль міг би практикуватися. Це, разом із ретельно нанесеними на карту вулицями, виявилося цінним не лише в контексті пілотного проекту, а й для інших зацікавлених сторін.

Партнери сподіваються, що така інфраструктура залучить інших розробників автономної мобільності в регіон.

Але амбіції Тарту не тільки земні. Експерти прагнуть, щоб мобільність без водія була досягнута в повітрі, і Тарту сподівається бути серед перших, хто створить такі транспортні засоби.

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