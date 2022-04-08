Естонська e-⁠Residency відшкодовуватиме реєстраційні збори українським підприємцям — Finance.ua

Естонська e-⁠Residency відшкодовуватиме реєстраційні збори українським підприємцям

Вчора 12:10 — Особисті фінанси

Естонська урядова програма е-⁠Residency запустила ініціативу, яка дозволяє українським підприємцям отримати відшкодування вартості державного адміністративного збору. Державне мито становить до 130 євро.

Finance.ua дізнався, як працює система відшкодування і чому вона буде корисна українському бізнесу.

Навіщо це? Ініціатива створена, аби фінансово підтримати українських е-резидентів, допомогти їм подолати наслідки війни та сприяти розвитку економік України й Естонії.

Наприклад, українська флористка та засновниця ArrowStone Flowers Христина Дідух зараз продає у Європі куплені раніше квіти та може отримувати оплату за них завдяки обліковому запису у Wise та естонській програмі e-Residency. Її компанію врятувало те, що вона останні кілька років була зареєстрована як європейська компанія.

Як це працює?

Крок 1 — переконатися, що ви відповідаєте вимогам. Ознайомитися з вимогами можна — переконатися, що ви відповідаєте вимогам. Ознайомитися з вимогами можна тут

Якщо дотримані всі кваліфікаційні вимоги, можете впевнено розраховувати на відшкодування держзбору за реєстрацію вашої заявки на отримання цифрової ID-картки e-Residency.

Крок 2 — подати заявку на e-Residency та отримати свою цифрову ID-картку.

Під час оформлення заявки вам необхідно буде вказати місце отримання (Просимо зважати, що пункт видачі в Києві тимчасово не працює). Обрати зручний для вас пункт самовивозу можна тут

Крок 3 — обрати постачальника послуг для вашого бізнесу, список можете знайти — обрати постачальника послуг для вашого бізнесу, список можете знайти тут

Постачальники пропонують послуги щодо присвоєння юридичної адреси та призначення контактної особи, які необхідні для реєстрації компанії. Зверніть увагу, що лише схвалені постачальники послуг мають право подаватися на відшкодування держзбору.

Крок 4 — зареєструвати компанію в Естонії. Покрокову інструкцію зі створення компанії можете знайти — зареєструвати компанію в Естонії. Покрокову інструкцію зі створення компанії можете знайти тут

Крок 5 — отримати відшкодування через постачальника послуг.

Ваш постачальник бізнес-послуг відшкодує вам витрати по держзборах за реєстрацію компанії та оформлення електронного резидентства. E-Residency покриває адміністративний збір за реєстраційну заявку, однак усі деталі узгоджуються безпосередньо з постачальником послуг.

Положення та умови можете знайти за посиланням

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