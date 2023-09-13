Естонія закрила в'їзд для автомобілів із російськими номерами — Finance.ua

Естонія закрила в'їзд для автомобілів із російськими номерами Сьогодні 18:00 — Світ

Естонія закрила в'їзд для автомобілів із російськими номерами

Естонія з 10-ї години ранку 13 вересня заборонила в'їзд у країну автотранспорту з номерами рф, оскільки він підпадає під дію європейських санкцій.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

Таким чином, Естонія виконує опубліковані Європейською комісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам Євросоюзу забороняється впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

«Мета санкцій проти росії одна — змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз’яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, дійшли висновку, що обмеження є найбільш ефективними при спільному введенні санкцій», — сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

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Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі.

При цьому транспортним засобам із номерними знаками рф дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського Союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав рішення, оперативно ухвалене естонськими МВС і Мінфіном, єдино правильним. «Уже завтра (14 вересня. — Ред.) я порушу в уряді питання, що робити з машинами з російськими номерами, що вже знаходяться тут», — сказав Цахкна.

Він також додав, що сьогодні, 13 вересня по відеозв'язку обговорить цю тему з представниками інших прикордонних країн. Цахкна відзначив як позитивний факт те, що Латвія і Литва вже ухвалили аналогічне рішення. «При спільному застосуванні обмеження ефективніші, і це дає можливість ще вище підняти ціну агресії для росії. Ми не можемо допомагати громадянам країни-агресора користуватися благами свободи та демократії, доки росія продовжує геноцид в Україні», — резюмував глава МЗС Естонії.

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Як повідомлялося, у вівторок міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що відповідно до останньої інтерпретації Європейської комісії про санкції литовська митниця займатиметься конфіскацією автомобілів з російською реєстрацією, які в'їжджають до Литви. Після того Служба державних доходів Латвії повідомила, що в країну не пропускатимуть транспортні засоби на російській реєстрації. У певних випадках правоохоронці можуть також конфісковувати автомобілі.

Раніше Єврокомісія надала роз’яснення, що в'їзд до країн Європейського Союзу на зареєстрованих у росії автомобілях заборонений.

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