Естонія закрила свої порти для російських суден — Finance.ua

Естонія закрила свої порти для російських суден Вчора 19:14 — Аграрний ринок

Естонія закрила свої порти для російських суден

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Естонія закрила свої порти для російських суден.

Таке рішення ухвалив Департамент транспорту республіки.

«Судна, зареєстровані в російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти», — заявили в Департаменті транспорту Естонії.

У Департаменті пояснили, що 7 жовтня Рада Європейського Союзу ухвалила відповідну постанову через вторгнення росії на територію України. Рішення набуло чинності з дня його прийняття.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 Естонія заявила про те, що планує передачу нового пакету військової допомоги для України, в який, зокрема, повинні увійти боєприпаси та зимове спорядження.

Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина росії при спробі незаконно перетнути кордон навесні цього року.

Протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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