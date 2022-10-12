Естонія закрила свої порти для російських суден — Finance.ua

Естонія закрила свої порти для російських суден
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Естонія закрила свої порти для російських суден.
Таке рішення ухвалив Департамент транспорту республіки.
«Судна, зареєстровані в російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти», — заявили в Департаменті транспорту Естонії.
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У Департаменті пояснили, що 7 жовтня Рада Європейського Союзу ухвалила відповідну постанову через вторгнення росії на територію України. Рішення набуло чинності з дня його прийняття.
Нагадаємо, 7 жовтня 2022 Естонія заявила про те, що планує передачу нового пакету військової допомоги для України, в який, зокрема, повинні увійти боєприпаси та зимове спорядження.
Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина росії при спробі незаконно перетнути кордон навесні цього року.
Протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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