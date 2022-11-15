Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС уп'ятеро — Finance.ua
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Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС уп'ятеро

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Євросоюз має змінити свою модель підтримки України та збільшити розмір допомоги країні вп’ятеро.
Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.
«Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу замало», — заявив Рейнсалу.
«Погляньмо на ситуацію в перспективі: ВВП України становить один відсоток від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз тримається в Україні. Більшість витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п’ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми ж змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ВВП. І це зовсім не драматична цифра», — голова МЗС Естонії.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уряд Естонії передасть Україні генератори.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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