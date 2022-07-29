Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам — Finance.ua
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Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам

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Естонія обмежить можливості громадян росії отримувати тимчасову посвідку на проживання або візи на навчання в країні.
Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише Еrr.ее.
За його словами, необґрунтована війна росії проти України негативно впливає на безпеку Естонії та Євросоюзу.
Необхідно продовжувати чинити безперервний тиск на росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку,
— заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Уточнюється, що тепер громадяни росії і білорусі, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу з метою роботи.
«Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопочуть про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму», — наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян російської федерації і білорусі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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