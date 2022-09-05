Естонія створить свій аналог «Дії» — Finance.ua

Естонія створить свій аналог «Дії» Вчора 08:30 — Світ

Естонія створить свій аналог «Дії»

Міністерство цифрової трансформації України передало естонським колегам користувацький досвід (UI/UX) та код застосунку державних послуг «Дія», щоб Естонія могла створити свій аналог.

Про це повідомили очільник Мінцифри Михайло Федоров та міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван.

Отримана інформація допоможе Естонії створити аналогічний застосунок та портал, як «Дія» в Україні.

«Завдяки співпраці Естонія зможе створити такий само мобільно орієнтований підхід до цифрового уряду, як в Україні», — розповів Федоров.

Він додав, що розбудова цифрової держави в Україні розпочалася з вивчення досвіду Естонії.

В свою чергу Ярван пригадав, що на перших зустрічах естонська сторона ділилася з українськими колегами напрацюваннями. Тепер він звернув увагу, що Україна в певних напрямках «обігнала» Естонію, зокрема в плані створення «держави в смартфоні».

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