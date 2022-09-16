Естонія розриває митну угоду з рф — Finance.ua
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Естонія розриває митну угоду з рф

Енергетика
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Естонія вирішила розірвати двосторонню угоду про митне співробітництво з Росією, підписану в 1997 році.
Відповідне рішення ухвалив уряд Естонії, пише Еrr.ее.
Міністр закордонних справ держави Урмас Рейнсалу наголосив, що це важливий крок до того, щоб звести відносини між Естонією і Росією до мінімуму.
Зазначається, що угода діятиме ще протягом шести місяців після розірвання. Згідно з правилами, будь-яка зі сторін двостороннього документа може розірвати угоду з письмовим повідомленням.

Довідка Finance.ua:

  • Естонія, Латвія, Литва і Польща планують на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в’їзд громадянам рф з візами ЄС.

Рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму для росіян набуло чинності

За матеріалами:
Економічна Правда
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