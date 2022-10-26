Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів — Finance.ua

Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів Вчора 21:32 — Світ

Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів

Естонія планує припинити весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їхнє ввезення з 5 грудня.

Про це повідомив міністр закордонних справ ЕР Урмас Рейнсалу, пише Delfi.

«З огляду на російську агресію та визнання російського режиму терористичним, загальноєвропейські санкції будуть реалізовані в Естонії раніше», — зазначив Урмас Рейнсалу.

Наразі діє запроваджений Євросоюзом санкційний пакет, який дозволяє компаніям виконувати договори з підприємствами росії, укладеними до 4 червня.

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Залежно від товару на раніше укладені договори поширюється перехідний період (для припинення договорів): до 5 грудня 2022 року або до 5 лютого 2023 року.

Естонія планує зрушити граничний термін завершення всіх нафтових контрактів із лютого на грудень. Якщо уряд підтримає у четвер таке рішення, то з 5 грудня весь імпорт, а також транзит російської нафти та нафтопродуктів до Естонії буде припинено.

«Сподіваюся на хорошу роботу Податково-митного департаменту, який після ухвалення рішення перевірятиме законність дій компаній», — додав Рейнсалу.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти російської федерації разом з обмеженням цін на нафту.

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