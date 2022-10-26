Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів — Finance.ua

Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів
Естонія планує припинити весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їхнє ввезення з 5 грудня.
Про це повідомив міністр закордонних справ ЕР Урмас Рейнсалу, пише Delfi.
«З огляду на російську агресію та визнання російського режиму терористичним, загальноєвропейські санкції будуть реалізовані в Естонії раніше», — зазначив Урмас Рейнсалу.
Наразі діє запроваджений Євросоюзом санкційний пакет, який дозволяє компаніям виконувати договори з підприємствами росії, укладеними до 4 червня.
Залежно від товару на раніше укладені договори поширюється перехідний період (для припинення договорів): до 5 грудня 2022 року або до 5 лютого 2023 року.
Естонія планує зрушити граничний термін завершення всіх нафтових контрактів із лютого на грудень. Якщо уряд підтримає у четвер таке рішення, то з 5 грудня весь імпорт, а також транзит російської нафти та нафтопродуктів до Естонії буде припинено.
«Сподіваюся на хорошу роботу Податково-митного департаменту, який після ухвалення рішення перевірятиме законність дій компаній», — додав Рейнсалу.
Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.
Крім того, країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти російської федерації разом з обмеженням цін на нафту.
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