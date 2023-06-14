Естонія передасть Україні техніку для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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Естонія передасть Україні техніку для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Казна та Політика
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Рятувальний департамент Естонії передасть Україні різну техніку для ліквідації наслідків повені внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Як пише «Європейська правда», про це повідомляє ERR.
«Наразі пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі чинять саме так», — зазначив гендиректор Рятувального департаменту Марго Клаос.
Естонія передасть Україні шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.
Загалом буде відправлено обладнання майже на 457 тисяч євро. Кошти виділяє Міністерство закордонних справ.
У Європейській комісії у вівторок повідомили, що на цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Йдеться про 76 човнів, понад 300 помп, 160 тисяч предметів для облаштування прихистку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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