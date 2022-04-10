Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення пошкоджених електромереж — Finance.ua

Естонія передала Україні понад 10 тонн допомоги, яка необхідна для відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій електромереж.
Про це повідомило Міністерство економіки та комунікацій Естонії.
Партія допомоги складається переважно з алюмінієвих проводів, контрольних кабелів та інших матеріалів для ліній електропередачі.
Усе це вирішили надіслати після запиту Міністерства енергетики України. Вантаж зібрали завдяки співпраці держави з Естонською асоціацією підрядників з електротехніки, яка долучила до ініціативи естонські компанії.
«Естонія всіляко допомагає Україні, яка потрапила під атаку з боку режиму Путіна. Ми допоможемо їм відновити електроенергію, тому що вона є життєво важливою», — заявив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.