Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України — Finance.ua

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України Сьогодні 16:45

Естонія передасть Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро.

Пакет військової допомоги включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

«Ми склали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, не допускаючи при цьому зниження обороноздатності Естонії», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засуджувала Росію, надавала Україні військову та фінансову допомогу, приймала тисячі біженців. Президент і прем'єр-міністр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155 мм калібру.

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